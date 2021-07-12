Представители власти и оппозиции устроили драку в парламенте Грузии

Представители оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» устроили драку в здании грузинского парламента.

Видео потасовок публикует в своём Telegram-канале Sputnik Грузия.

Как уточняет ТАСС, драка возникла после того, как журналисты и оппозиционные депутаты попытались войти в зал заседаний, чтобы переговорить с провластными парламентариями в связи со смертью оператора «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы, избитого 5 июля противниками ЛГБТ-сообщества.

Ранее руководители грузинских телекомпаний на акции протеста в Тбилиси потребовали отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и главы Службы госбезопасности страны Григола Лилуашвили.