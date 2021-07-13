В ходе беспорядков в Грузии задержаны 12 человек

Полиция Грузии задержала у офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократичсекая Грузия» 12 протестующих за административные правонарушения.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что протестующие нарушили пределы, дозволенные законом о свободе собраний и выражения мнений.

В полиции предупредили организаторов акции о недопустимости насилия.

Ранее представители оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» устроили драку в здании грузинского парламента.

До этого руководители грузинских телекомпаний на акции протеста в Тбилиси потребовали отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и главы Службы госбезопасности страны Григола Лилуашвили.