В ходе беспорядков в Грузии задержаны 12 человек
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Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что протестующие нарушили пределы, дозволенные законом о свободе собраний и выражения мнений.
В полиции предупредили организаторов акции о недопустимости насилия.
Ранее представители оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» устроили драку в здании грузинского парламента.
До этого руководители грузинских телекомпаний на акции протеста в Тбилиси потребовали отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и главы Службы госбезопасности страны Григола Лилуашвили.