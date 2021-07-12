Премьер Грузии обвинил команду Саакашвили в антигосударственном заговоре
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«Было запланировано крупномасштабное гражданское противостояние с участием полицейских сил, и их целью было применение силы со стороны государства против людей и граждан. Конечно, мы этого избежали... Это были классические антигосударственные, антицерковные и, следовательно, антинациональные послания, которые мы слышали вчера», — цитирует РИА Новости грузинского премьера.
11 июля руководители грузинских телекомпаний на акции протеста в Тбилиси потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и главы Службы госбезопасности страны Григола Лилуашвили.
Внеочередное заседание парламента Грузии, которое планировалось провести в понедельник, 12 июля, днём, было сорвано из-за драки между депутатами от оппозиции и властей.