«Больше проблем в стране нет»: в МИД РФ оценили сообщения о санкциях Украины в отношении Россотрудничества

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ о возможных санкциях Киева в отношении Россотрудничества. Дипломат заявила, что «испытывает чувство гордости» за президента Украины Владимира Зеленского, так как «больше проблем в стране нет». Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили о введении санкций в отношении ряда российских компаний. По данным украинских СМИ, в этот список попало Россотрудничество — организация, которая занимается развитием гуманитарных связей между Москвой и Киевом. В украинском Минкульте призвали запретить деятельность Россотрудничества из-за использованной организацией формулировки о «русско-украинском поэте» Тарасе Шевченко.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «испытывает чувство гордости» за президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом она прокомментировала сообщения об украинских санкциях в отношении Россотрудничества.

«Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского — больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», — написала Захарова в Facebook.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинский Совбез решил ввести санкции в отношении ряда компаний из России и других стран. По информации издания «Украинская правда», ссылающегося на источник в СНБО, санкции введены в отношении 11 российских компаний и организаций, в том числе против Россотрудничества.

Между тем глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство пока не получало от украинских властей официальных уведомлений о санкциях. По его словам, организация больше озабочена безопасностью своей сотрудницы, которая находится на Украине и выполняет там обязанности руководителя представительства. По словам Примакова, она наделена дипломатическим статусом.

Вместе с тем глава Россотрудничества заявил, что «в ситуации с украинцами никогда нельзя быть уверенными, что они будут соблюдать закон».

Как полагает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, Россотрудничество на сегодняшний день уже практически лишено возможности полноценно работать на Украине. Санкции, по мнению депутата, носят демонстративно-политический характер.

«Это шаг политически-демонстративный, потому что фактически Россотрудничество с его центрами, которые должны работать, там не работают», — цитирует депутата ТАСС.

По его словам, Россотрудничество — это «русский язык прежде всего, это его развитие, гуманитарные программы, которые невозможны, к сожалению, на сегодняшний день».

Украинское представительство Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству было образовано в 2007 году.

На Украине организация занимается развитием и укреплением гуманитарных связей между Москвой и Киевом, а также разработкой и реализацией проектов и программ, направленных на поддержку русского языка, продвижение российской культуры, российских образовательных услуг. Агентство также осуществляет помощь объединениям соотечественников и ветеранским организациям.

В конце марта министр культуры Украины Александр Ткаченко призывал СНБО рассмотреть возможность запрета деятельности представительства Россотрудничества в стране. По его словам, это должно было произойти «в ближайшее время».

Причиной недовольства Ткаченко стала публикация на странице Россотрудничества в Facebook, размещённая 9 марта. В записи анонсировался телемост с «Русским домом» в Киеве, посвящённый Дню памяти «русско-украинского поэта» Тараса Шевченко.

Глава украинского Минкульта назвал формулировку о «русско-украинском поэте» «мелкой информационной провокацией». Как полагает Ткаченко, «это очередной пример попытки присвоения заслуг украинской и других национальностей».

Украинский министр также высказал мнение, что аналогичным образом Россия якобы пытается присвоить себе «происхождение борща».

На ситуацию также отреагировали в МИД Украины. Пресс-служба внешнеполитического ведомства назвала высказывания о Шевченко «манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие» писателя.

Как заявили в украинском министерстве, Шевченко был «непримиримым борцом за национальное и духовное возрождение Украины», а также за её освобождение «из-под гнёта России».

Вместе с тем глава Россотрудничества Евгений Примаков ответил на претензии украинских чиновников.