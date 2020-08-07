Россотрудничество и ПФР договорились о помощи соотечественникам за рубежом

Глава Россотрудничества Евгений Примаков и председатель правления Пенсионного фонда России Максим Топилин заключили соглашение о сотрудничестве.

Из документа следует, что ПФР совместно с представительствами Россотрудничества станет информировать соотечественников, проживающих за пределами России, о порядке и условиях предоставления социального и пенсионного обеспечения.

Также соглашение предусматривает возможность организации консультаций для соотечественников пенсионного и предпенсионного возраста, проживающих за границей и имеющих право на меры соцподдержки, в удалённом режиме посредством видеосвязи.

«Мы позитивно смотрим на развитие отношений с Пенсионным фондом. Это соглашение даёт возможность насыщать наши представительства за рубежом дополнительными сервисами, выходить на новый уровень в работе с соотечественниками. Это не значит, что мы перестанем заниматься вопросами культуры, — мы расширяем работу», — заявил Примаков в беседе с RT.

Соглашение является бессрочным.

Выплаты ПФР получают 342 тыс. пенсионеров в 122 странах. Наибольшее число соотечественников проживают в Германии (97,65 тыс.) и Израиле (56,1 тыс.).

В системе Россотрудничества работает 97 представительств в 80 странах.

Ранее Примаков в беседе с газетой «Известия» рассказал о приоритетах федерального агентства.