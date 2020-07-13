Примаков прокомментировал ситуацию с изучением русского языка за рубежом

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Глава Россотрудничества Евгений Примаков оценил ситуацию с русским языком за рубежом.
Примаков прокомментировал ситуацию с изучением русского языка за рубежом
  • РИА Новости

«Во-первых, хочу сказать в защиту русского языка, что это один из официальных языков ООН. На нём, учитывая советское прошлое, по-прежнему говорят очень много людей в мире. Да, это число, к сожалению, сокращается», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, большинство людей учат какой-то язык, поскольку он даёт им шанс на лучшую работу, на лучшее образование, на новые знания, которые им помогут в жизни, и русский нужно сохранить именно таким способом.

«Здесь мы, конечно, очень зависим от экономической силы страны, от того, насколько русский язык будет востребован в экономике, науке, бизнесе. То, что касается нашей гуманитарной политики, должно, безусловно, опираться ещё и на экономический фактор», — отметил Примаков.

Ранее Примаков прокомментировал назначение на должность главы Россотрудничества.

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