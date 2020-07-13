Примаков рассказал о приоритетах Россотрудничества

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о приоритетах федерального агентства.

«В первую очередь нас волнует ближний круг — страны и народы, которые когда-то имели с нами общее пространство и общую историческую судьбу. Нет Советского Союза, но есть связи, и мы ими дорожим», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, речь идёт об СНГ, о межрегиональных организациях, куда входит Россия, например о ШОС, и далее о большом мире.

«Безусловно, пространство бывшего СССР для нас приоритет. Но это не значит, что нам неважно, что происходит в Европе или в Азии. Нужны оценка потребностей и оттачивание нашей политики в отношении регионов и стран в соответствии с нашими интересами и запросами», — отметил Примаков.

Ранее Примаков прокомментировал назначение на должность главы Россотрудничества.