Россотрудничество изменит своё название

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Россотрудничество изменит своё название, поскольку это слово является труднопроизносимым для иностранцев. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя агентства Евгения Примакова.
Россотрудничество изменит своё название
  • © A.Savin / wikipedia.org

«Сеть наших РЦНК (российских центров науки и культуры. — RT), ужасная аббревиатура, в принципе, как и само слово «Россотрудничество» (его очень сложно выговорить любому иностранцу)», — сказал он.

По его словам, необходимо провести работу по ребрендингу. Он отметил, что, «безусловно, эта работа будет проведена».

При этом он заявил, что Россотрудничество должно быть более дружелюбным в названии, если агентство хочет быть символом добродушия, дружбы и открытости.

Также Примаков заявил, что сеть РЦНК тоже должна быть преобразована.

Ранее Россотрудничество и ПФР договорились о помощи соотечественникам за рубежом.

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