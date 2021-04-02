Секретарь СНБО сообщил о санкциях против компаний из России
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«Есть компании из России, есть компании из других стран, которые также сегодня попали в санкционный список», — заявил Данилов.
Как сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в СНБО, санкции введены в отношении 11 российских компаний и организаций, в том числе против Россотрудничества.
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал СНБО рассмотреть возможность запрета деятельности представительства Россотрудничества в стране.