Секретарь СНБО сообщил о санкциях против компаний из России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что украинский Совбез решил ввести санкции в отношении ряда компаний из России.

«Есть компании из России, есть компании из других стран, которые также сегодня попали в санкционный список», — заявил Данилов.

Как сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в СНБО, санкции введены в отношении 11 российских компаний и организаций, в том числе против Россотрудничества.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал СНБО рассмотреть возможность запрета деятельности представительства Россотрудничества в стране.