Россотрудничество не получало уведомлений от Украины о санкциях

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Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство пока не получало от украинских властей официальных уведомлений о санкциях. 
Россотрудничество не получало уведомлений от Украины о санкциях
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости.

«Уведомлений пока не было. Сейчас мы больше озабочены безопасностью нашей сотрудницы, которая находится там, исполняющей обязанности (руководителя представительства)», — заявил Примаков.

Он рассказал, что у данной сотрудницы есть дипломатический статус.

Также Примаков заявил, что «в ситуации с украинцами никогда нельзя быть уверенными, что они будут соблюдать закон».

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в СНБО Украины сообщило, что Киев ввёл санкции в отношении 11 российских компаний и организаций, в том числе против Россотрудничества.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил решение ввести санкции против ряда компаний из России.

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