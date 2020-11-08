Контроль над Шуши: Азербайджан и Армения обменялись заявлениями о ходе боёв в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что расположенный в Нагорном Карабахе город Шуши перешёл под контроль Баку. Алиев добавил, что этого удалось достичь «на поле боя, а не за столом переговоров». Вместе с тем в Минобороны Армении сообщили, что в районе Шуши продолжаются интенсивные бои. В свою очередь, представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что город остаётся «недостижимой мечтой» для Баку, а заявления Алиева направлены не столько на внутреннюю аудиторию, сколько на деморализацию армянского общества.

В воскресенье, 8 ноября, участники нагорнокарабахского конфликта обменялись противоречивыми заявлениями о ситуации в одном из крупнейших населённых пунктов непризнанной республики — городе Шуши. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к нации заявил, что город перешёл под контроль азербайджанских сил.

«Дата 8 ноября навсегда войдёт в историю нашей страны. Вооружённые силы взяли под контроль Шуши», — сказал Алиев. По словам президента, город на протяжении 28 лет находился «под оккупацией».

«Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Переговоры оказались бессмысленными», — цитирует Алиева ТАСС.

В свою очередь, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о «тяжёлых и решительных боях», которые всё ещё идут в районе этого города.

«Бои в Шуши продолжаются, будем ждать и верить нашим войскам», — написал он на своей странице в Facebook.

Между тем помощница президента НКР Армине Григорян подтвердила, что интенсивные бои в Шуши продолжаются. Кроме того, как пишет Sputnik, она выразила мнение, что заявление Алиева было направлено не столько на внутреннюю аудиторию, сколько преследовало целью деморализовать армянское общество.

Накануне также сообщалось о боях в районе Шуши и расположенных рядом населённых пунктов. Вместе с тем власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики утром 8 ноября заявили, что Шуши остаётся «недостижимой мечтой» для Баку.

«Шуши продолжает оставаться для вражеской стороны недостижимой мечтой. Хотя разрушений много, но город-крепость выдерживает атаки врага», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Карабаха.

Напомним, что конфликт в Нагорном Карабахе перешёл в острую фазу в конце сентября. Вину за происходящее в регионе стороны возложили друг на друга. В Азербайджане заявили о «военной провокации» с армянской стороны. В Ереване, в свою очередь, сообщили о «начале наступления» азербайджанских войск. В обеих республиках было введено военное положение.

В первой половине октября сторонам по итогам прошедших в Москве трёхсторонних переговоров удалось договориться о введении режима прекращения огня. Однако позднее перемирие неоднократно нарушалось, в чём обе стороны обвиняют друг друга.

Разрушенные в ходе войны 1992—1994 годов дома в городе Шуши

© Илья Питалёв/РИА Новости

В ходе выступления 8 ноября Ильхам Алиев также сообщил, что азербайджанские военные взяли под свой контроль уже более 200 населённых пунктов.

«С начала боевых действий, с 27 сентября, освобождено от оккупации свыше 200 населённых пунктов», — цитирует РИА Новости Алиева, который добавил, что «если Ереван не выполнит условия Баку», то армия страны «пойдёт до конца».

«Мы освобождаем земли в одиночку», — заявил президент Азербайджана.

На фоне последних событий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Баку «со значимой победой» в Карабахе.

«Освобождение Шуши — символ скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, а также от имени членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой», — цитирует агентство Anadolu Эрдогана.

Также в воскресенье Ильхам Алиев принял в Баку министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и главу Минобороны республики Хулуси Акара.

Тем временем Министерство обороны Армении заявило о сбитом в районе Карабаха беспилотном летательном аппарате «Байрактар» турецкого производства, стоящем на вооружении ВС Азербайджана.

«В районе 13:40 подразделения ПВО Армии обороны сбили очередной вражеский «Байрактар» на юго-восточном направлении», — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Кроме того, власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики рассказали о разрушениях, которые зафиксированы с начала текущего обострения в регионе. Речь идёт о нескольких десятках школ и ряде других объектов инфраструктуры.

«В результате развязанной Азербайджаном войны на территории Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. — RT) разрушено более 70 школ, свыше десяти детских садов, столько же объектов культуры», — заявила министр образования, науки и культуры НКР Лусине Караханян.