Азербайджан опроверг сообщения об уничтоженных колоннах спецназа в Карабахе
- РИА Новости
«Распространяемая армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн азербайджанских спецназовцев в направлении села Тагавард Ходжавендского района безосновательна и является очередным вымыслом противника», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее в СМИ появились сообщения, что близ села Тагавард в Карабахе уничтожили колонну «элитного спецназа» ВС Азербайджана.
В свою очередь, Армения заявляет, что подразделения специального назначения азербайджанской армии понесли серьёзные потери в боях.
По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, в результате военных действий на юго-восточном направлении армия Карабаха и добровольцы «устроили противнику настоящий ад в лесах и ущельях.
«Террористические группировки и подразделения спецназа противника продолжают нести серьёзные потери в живой силе и технике», — написала она в Facebook.
Она отметила, что в настоящее время продолжаются операции по разведке и огневому поражению мест расположения противника.