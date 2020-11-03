Азербайджан опроверг сообщения об уничтоженных колоннах спецназа в Карабахе

Распространяемая в СМИ информация об уничтожении Вооружёнными силами Армении колонн спецназа Азербайджана в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

«Распространяемая армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн азербайджанских спецназовцев в направлении села Тагавард Ходжавендского района безосновательна и является очередным вымыслом противника», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее в СМИ появились сообщения, что близ села Тагавард в Карабахе уничтожили колонну «элитного спецназа» ВС Азербайджана.

В свою очередь, Армения заявляет, что подразделения специального назначения азербайджанской армии понесли серьёзные потери в боях.

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, в результате военных действий на юго-восточном направлении армия Карабаха и добровольцы «устроили противнику настоящий ад в лесах и ущельях.

«Террористические группировки и подразделения спецназа противника продолжают нести серьёзные потери в живой силе и технике», — написала она в Facebook.

Она отметила, что в настоящее время продолжаются операции по разведке и огневому поражению мест расположения противника.