«Никакие операции не проводятся»: Алиев заявил об отсутствии у Армении оснований просить помощи у России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обращение руководства Армении к России касательно консультаций о возможности предоставления помощи для обеспечения безопасности республики является «признанием поражения» Еревана. В ходе встречи с главой МИД Турции Алиев добавил, что у Еревана нет оснований для запроса у Москвы военной поддержки, поскольку на территории Армении «никакие операции не проводятся» и таких планов нет. Тем временем в Ереване заявили, что карабахские военные взяли в плен «ещё одного террориста» из Сирии. Как утверждает армянская сторона, переброска наёмников в зону конфликта якобы проводится при участии Турции. В Анкаре и Баку пока не прокомментировали эти обвинения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к Владимиру Путину «признанием поражения» Еревана. Такое заявление он сделал на встрече с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу в Баку.

«Это письмо на самом деле — признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований», — приводит слова Алиева РИА Новости.

Азербайджанский лидер заявил, что на территории Армении «никакие операции не проводятся» и таких планов нет.

При этом Алиев добавил, что Баку «пойдёт до конца», если Ереван не согласится на отвод военных из Нагорного Карабаха.

Накануне Пашинян направил президенту России письмо, в котором обратился «за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения её безопасности».

В МИД России, комментируя этот документ, подтвердили приверженность Москвы союзническим обязательствам в отношении Еревана, в том числе вытекающим из положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами.

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В ведомстве пояснили, что ряд пунктов этого соглашения «предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооружённого нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга».

«В соответствии с договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении», — говорится в заявлении МИД.

Напомним, что новое обострение отношений между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Ереван и Баку возложили ответственность за это друг на друга. В Азербайджане заявили о «военной провокации» с армянской стороны. В Ереване, в свою очередь, сообщили о «начале наступления» азербайджанских войск. Руководство обеих республик ввело военное положение, армянские власти объявили о мобилизации резервистов.

В ходе воскресной встречи с главой турецкого МИД Ильхам Алиев также заявил, что вывод Вооружённых сил Армении из Карабаха должен быть обеспечен путём переговоров в кратчайшие сроки.

«Надеюсь, что этот процесс не продлится долго, потому что мы ждали 30 лет. Мы хотим, чтобы вывод ВС Армении с других оккупированных территорий был обеспечен за столом переговоров в кратчайшие сроки. В противном случае мы любыми путями продолжим восстановление своей территориальной целостности и, как я уже говорил, пойдём до конца», — цитирует Алиева РИА Новости.

В свою очередь, Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция продолжит оказывать Азербайджану поддержку в связи с нагорнокарабахским конфликтом.

«Я прибыл по поручению нашего президента. Он поручил нам не оставлять братский Азербайджан в одиночестве в этом процессе, регулярно посещать Баку и действовать сообща», — приводит ТАСС слова Чавушоглу, который также анонсировал визит в Азербайджан министра обороны Турции Хулуси Акара.

Последствия обстрела в Степанакерте

РИА Новости

© Илья Питалев

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан активизировать усилия для разрешения конфликта в Карабахе в рамках договорённостей, обозначенных при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Тем временем пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что карабахские военные взяли в плен «ещё одного террориста». Ранее Генпрокуратура Армении сообщила об аресте воевавшего на стороне Азербайджана жителя сирийского города Хама.

Позднее представитель военного ведомства опубликовала видеозапись допроса нового задержанного. По словам Степанян, мужчина рассказал, что ему пообещали оклад $2 тыс. в месяц.

Впоследствии по этому же поводу высказался официальный представитель Следственного комитета Армении Рафаел Варданян. По его словам, из показаний задержанного следует, что его группа якобы пересекла границу Сирии и Турции без документов, что было организовано представителями полиции и ВС Турции.

«Эти люди были доставлены в гражданский аэропорт в Турции, оттуда гражданскими самолётами с азербайджанским флагом их перевезли в Азербайджан. То есть переброска наемников осуществляется гражданскими самолётами и через гражданские аэропорты», — цитирует Варданяна ТАСС.

Азербайджанская и турецкая стороны пока не прокомментировали эти обвинения.