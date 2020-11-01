Алиев прокомментировал обращение Пашиняна к России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал обращение армянского премьера Никола Пашиняна к России с просьбой начать консультации на фоне конфликта в Нагорном Карабахе.

«Это письмо на самом деле — признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований», — сказал Алиев на встрече с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу. Его слова приводит РИА Новости.

Азербайджанский лидер заявил, что на территории Армении «никакие операции не проводятся» и таких планов не имеется.

При этом Алиев добавил, что Баку «пойдёт до конца», если Ереван не согласится на отвод военных из Нагорного Карабаха.

Как ранее сообщил МИД Армении, премьер-министр страны обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности.

В российском МИД подтвердили приверженность Москвы союзническим обязательствам в отношении Еревана в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами.

По словам президента России, урегулировать ситуацию можно будет только тогда, когда будет найден баланс интересов Азербайджана и Армении.