Лавров и Чавушоглу выступили за мирное решение конфликта в Карабахе

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре выступили за безальтернативность мирного решения нагорнокарабахского конфликта.

Как заявили в российском МИД, министры подчеркнули необходимость незамедлительного установления режима прекращения огня и возобновления переговорного процесса.

«Особо отмечена недопустимость интернационализации кризиса за счёт вовлечения в него иностранных боевиков», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Кремле отметили, что вовлечение любой страны в урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе должно быть согласовано с Арменией и Азербайджаном.