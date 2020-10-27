Лавров и Чавушоглу выступили за мирное решение конфликта в Карабахе
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Как заявили в российском МИД, министры подчеркнули необходимость незамедлительного установления режима прекращения огня и возобновления переговорного процесса.
«Особо отмечена недопустимость интернационализации кризиса за счёт вовлечения в него иностранных боевиков», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Кремле отметили, что вовлечение любой страны в урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе должно быть согласовано с Арменией и Азербайджаном.