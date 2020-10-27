В Кремле оценили возможность участия Турции в переговорах по Карабаху

Вовлечение любой страны в урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе должно быть согласовано с Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности вовлечения Турции в следующий раунд переговоров.

«Здесь важна точка зрения только двух сторон: имеются в виду противоборствующие страны — Азербайджан и Армения. Только противоборствующие страны могут дать согласие или пожелать участия того или иного государства в процессе урегулирования», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

10 октября в Азербайджане отмечали, что ожидают «более активного участия Турции» в процессе урегулирования карабахского конфликта.

Как заявлял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция имеет такое же право, как и Россия, на участие в мирном процессе по Карабаху.