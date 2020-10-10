Баку ожидает более активного участия Анкары в карабахском урегулировании

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В Азербайджане ожидают «более активного участия Турции» в процессе урегулирования карабахского конфликта. Об этом заявил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.
Баку ожидает более активного участия Анкары в карабахском урегулировании
  • РИА Новости

«В сложившихся условиях Азербайджан ожидает более активного участия Турции в процессе урегулирования карабахского конфликта. Это может быть и в рамках Минской группы ОБСЕ, и в других форматах, поддерживающих его деятельность», — сказал он на брифинге. Его слова приводит ТАСС.

10 октября в 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.

При этом позднее Министерства обороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Как считают в МИД Турции, режим прекращения огня в Нагорном Карабахе «не заменит решения проблемы» в регионе.

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