Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

Министерства обороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в нарушении режима прекращении огня, который, согласно договорённостям, наступил в Нагорном Карабахе в 12:00 по местному времени.

Как написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, «игнорируя объявленноe 10 октября с 12:00 гуманитарнoe прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок Караханбейли».

По её словам, подразделения армии обороны Арцаха начали предпринимать «соответствующие меры по пресечению атаки».

Оборонное ведомство Азербайджана, в свою очередь, заявило, что «Армения грубо нарушает режим прекращения огня».

«Несмотря на соглашение об объявлении режима прекращения огня в 12:00, армянская армия предприняла попытку атаковать на Агдаре-Тертерском и Физули-Джабраильском направлениях», — отметили там.

В ведомстве добавили, что ряд азербайджанских населённых пунктов «находится под артиллерийским обстрелом Вооружённых сил Армении».

В ответ на это в армянском министерстве заявили, что сообщения о ведении огня «в направлении Тертерского и Агдамского районов являются очередной фальсификацией».

В 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.

Стороны объявили о прекращении огня «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».