Белый дом призвал внешние силы не вмешиваться в конфликт в Карабахе

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Соединённые Штаты призывают внешние силы не вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распространённом пресс-службой Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме заявлении помощника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена.
Белый дом призвал внешние силы не вмешиваться в конфликт в Карабахе
  • © РИА Новости / Илья Питалев

По его словам, в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном он подчеркнул, что стороны должны выполнить свои обязательства по перемирию.

«Военного решения конфликта нет. Мы призываем все внешние силы воздержаться от вмешательства и присоединиться к США, добиваясь возвращения к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — отмечается в сообщении.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что урегулировать ситуацию вокруг Карабаха можно только тогда, когда будет найден баланс интересов Азербайджана и Армении.

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