Генсек ООН призвал Баку и Ереван предпринять шаги для решения конфликта

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан активизировать усилия для разрешения конфликта в Карабахе. Об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
Генсек ООН призвал Баку и Ереван предпринять шаги для решения конфликта
  • Reuters

«Генеральный секретарь призывает стороны добросовестно и в срочном порядке принять конкретные шаги, которые они договорились сделать при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и активизировать свои усилия для достижения мирного и устойчивого урегулирования конфликта», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

Уточняется, что Гутерреш глубоко обеспокоен продолжающимися боевыми действиями.

Ранее в Минской группе ОБСЕ заявили, что Азербайджан и Армения по итогам переговоров в Женеве договорились не наносить удары по гражданскому населению и невоенным объектам в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, а также предоставить список пленных для возможного обмена.

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