Генсек ООН призвал Баку и Ереван предпринять шаги для решения конфликта

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан активизировать усилия для разрешения конфликта в Карабахе. Об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь призывает стороны добросовестно и в срочном порядке принять конкретные шаги, которые они договорились сделать при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и активизировать свои усилия для достижения мирного и устойчивого урегулирования конфликта», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

Уточняется, что Гутерреш глубоко обеспокоен продолжающимися боевыми действиями.

Ранее в Минской группе ОБСЕ заявили, что Азербайджан и Армения по итогам переговоров в Женеве договорились не наносить удары по гражданскому населению и невоенным объектам в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, а также предоставить список пленных для возможного обмена.