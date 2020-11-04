Путин рассказал о работе по урегулированию конфликта в Карабахе

Россия делает всё возможное, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе был как можно скорее окончен. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями религиозных объединений.

«Вы знаете, Россия делает всё, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершён — и как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, используют друг против друга оружие для достижения тех целей, которых, по нашему глубокому убеждению, можно было достичь в ходе мирного переговорного процесса», — сказал глава государства.

Как подчеркнул Путин, Россия находится в контакте и с Арменией, и с Азербайджаном.

«Надеюсь, что нам удастся добиться результата, о котором и вы сами сказали, причём на такой основе, которая бы устраивала всех людей, проживающих в регионе, причём добиться этого мирными средствами», — добавил Путин.

2 ноября в Кремле сообщили, что Путин провёл телефонные разговоры с армянским премьером Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым по ситуации в Карабахе.

Как отмечал российский президент, урегулировать ситуацию можно только тогда, когда будет найден баланс интересов Азербайджана и Армении.