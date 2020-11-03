Лавров заявил о почти 2 тысячах наёмников в карабахской зоне конфликта

Число наёмников в зоне нагорнокарабахского конфликта уже приближается к 2 тыс., заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с «Коммерсантом».

«Нас, конечно, беспокоит интернационализация нагорнокарабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока. Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наёмников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к 2 тыс.», — сказал министр.

Эта тема, напомнил министр, затрагивалась президентом Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 октября.

«Настойчиво продолжаем продвигать нашу позицию по различным каналам», — добавил Лавров.

В начале октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона располагает данными об участии в боевых действиях «сирийских боевиков и террористов», а также представителей турецкого спецназа.

Также об иностранных боевиках в Нагорном Карабахе заявил французский президент Эммануэль Макрон. В СВР тоже отмечали, что в зону конфликта «активно подтягиваются наёмники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг данные заявления.