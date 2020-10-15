Алиев опроверг участие наёмников на стороне Азербайджана в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 опроверг заявления об участии в боях в Нагорном Карабахе на стороне Баку наёмников.
Алиев опроверг участие наёмников на стороне Азербайджана в Карабахе
  • © Reuters

«У нас нет наёмников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу», — сказал Алиев.

Он также подчеркнул, что Баку не нуждается в дополнительной военной помощи.

«У нас армия, состоящая из более чем 100 тыс. бойцов. Всё, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли», — добавил лидер Азербайджана.

Кроме того, Алиев опроверг участие турецких военных в конфликте в Карабахе на стороне Азербайджана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона располагает данными об участии в боевых действиях «сирийских боевиков и террористов», а также представителей турецкого спецназа.

В МИД России отмечали, что Москва обеспокоена сообщениями о переброске иностранных наёмников в зону нагорнокарабахского конфликта.

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе устремились боевики из террористических организаций, рассчитывающие заработать денег в региональном конфликте.

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