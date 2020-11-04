Алиев заявил о готовности Баку остановить войну в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica заявил о готовности Баку остановить войну в Карабахе.
Алиев заявил о готовности Баку остановить войну в Карабахе
  • © Пресс-служба президента Азербайджана

«Во-первых, я считаю, что чем скорее закончится война, тем будет лучше», — цитирует РИА Новости Алиева.

Он сообщил, что «если премьер-министр Армении возьмёт обязательство об освобождении остальных территорий», то в Баку «готовы остановиться сегодня же».

«Пока он не взял на себя таких обязательств», — заявил Алиев.

Говоря о компромиссах, лидер Азербайджана отметил, что компромиссом Армении должно быть «полное освобождение всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнение их основных принципов».

Как отметил Алиев, «в базовых принципах говорится, что в начале должны быть освобождены пять районов, а затем два».

«Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он (Пашинян. — RT) должен сказать, что войска должны быть выведены с оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не даёт такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны», — заключил президент.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.

27 октября главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре выступили за безальтернативность мирного решения нагорнокарабахского конфликта.

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