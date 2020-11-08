Алиев заявил о переходе города Шуши под контроль Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к нации заявил, что город Шуши в Нагорном Карабахе перешёл под контроль азербайджанских сил.

«Дата 8 ноября навсегда войдёт в историю нашей страны. Вооружённые силы взяли под контроль Шуши», — цитирует его слова ТАСС.

В свою очередь, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян ранее в своём Facebook заявил о «тяжёлых и решительных боях» за Шуши.

«Тяжёлые и решительные бои ведутся за Шуши. Победы нашим героям», — приводит его слова РИА Новости.

Утром 8 ноября в госслужбе по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что в Шуши много разрушений, но город «выдерживает атаки».

«Шуши продолжает оставаться для вражеской стороны недостижимой мечтой. Хотя разрушений много, но город-крепость выдерживает атаки врага», — говорилось в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва делает всё возможное, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе был как можно скорее окончен.