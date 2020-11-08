Алиев заявил о переходе города Шуши под контроль Азербайджана
- Место обстрела в городе Шуши
- © Илья Питалёв/РИА Новости
«Дата 8 ноября навсегда войдёт в историю нашей страны. Вооружённые силы взяли под контроль Шуши», — цитирует его слова ТАСС.
В свою очередь, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян ранее в своём Facebook заявил о «тяжёлых и решительных боях» за Шуши.
«Тяжёлые и решительные бои ведутся за Шуши. Победы нашим героям», — приводит его слова РИА Новости.
Утром 8 ноября в госслужбе по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что в Шуши много разрушений, но город «выдерживает атаки».
«Шуши продолжает оставаться для вражеской стороны недостижимой мечтой. Хотя разрушений много, но город-крепость выдерживает атаки врага», — говорилось в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва делает всё возможное, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе был как можно скорее окончен.