В Армении заявили о продолжении боевых действий в городе Шуши

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Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои в карабахском городе Шуши продолжаются.
В Армении заявили о продолжении боевых действий в городе Шуши
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Бои в Шуши продолжаются, будем ждать и верить нашим войскам», — написал он в своём Facebook.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к нации заявил, что город Шуши в Нагорном Карабахе перешёл под контроль азербайджанских сил.

1 и 2 ноября президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.

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