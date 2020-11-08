В Армении заявили о продолжении боевых действий в городе Шуши

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои в карабахском городе Шуши продолжаются.

«Бои в Шуши продолжаются, будем ждать и верить нашим войскам», — написал он в своём Facebook.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к нации заявил, что город Шуши в Нагорном Карабахе перешёл под контроль азербайджанских сил.

1 и 2 ноября президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.