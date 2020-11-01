«Были произведены предупредительные выстрелы в воздух»: как прошло очередное шествие оппозиции в Белоруссии

В Белоруссии состоялось очередное шествие оппозиции, в этот раз приуроченное ко Дню памяти предков. Речь идёт о традиционном для республики мероприятии, которое в 2020 году не было санкционировано властями и прошло в рамках воскресных акций оппозиции. Правоохранительные органы сообщили о задержании нескольких участников акции, а также о том, что силовики произвели предупредительные выстрелы в воздух — «для пресечения нарушения законодательства». В ГУВД Минска вновь напомнили о несанкционированном характере подобных выступлений и предостерегли граждан от участия в них.

Во время несанкционированной акции протеста в столице Белоруссии силовики сделали предупредительные выстрелы в воздух, заявили в МВД республики.

«Были произведены предупредительные выстрелы в воздух для пресечения нарушения законодательства», — рассказала РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

При этом она заявила, что не располагает информацией о том, что, как сообщали СМИ, на проспекте Независимости силовики стреляли под ноги протестующим резиновыми пулями во время разгона шествия.

Оппозиция в Минске провела акцию под названием «Дзяды», приуроченную к отмечаемому 2 ноября в Белоруссии Дню памяти предков. В этот день ежегодно проводится шествие, однако в этот раз мероприятие не было санкционировано властями и состоялось в рамках воскресных протестных митингов. Милиция в Минске задержала несколько человек за участие в акции.

«Есть задержанные люди за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В очередной раз напоминаем, что данные акции являются несанкционированными, милиция просит не вестись на различные призывы в Telegram-каналах и не участвовать в этих мероприятиях», — цитирует Sputnik представителей ГУВД белорусской столицы.

Ранее в Минске колонна демонстрантов начала шествие от станции метро «Парк Челюскинцев» в направлении станции метро «Московская».

Также 1 ноября сообщалось, что в различные части Минска были стянуты спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава.

Наряду с этим сообщалось о закрытии трёх станций минского метро и снижении скорости мобильного интернета по требованию белорусских властей. К настоящему времени станции «Академия наук», «Московская» и «Парк Челюскинцев» работают в штатном режиме, операторы связи сообщили о возвращении к нормальной работе.

Напомним, что массовые протесты против легитимного руководства страны начались в Белоруссии после президентских выборов, прошедших 9 августа. Согласно официальным данным ЦИК республики, президентом избран действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов.

Его главным соперником стала Светлана Тихановская, супруга оказавшегося незадолго до выборов в СИЗО блогера Сергея Тихановского. По официальным данным, на выборах за неё проголосовали 10,1% белорусов.

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После публикации предварительных итогов выборов оппозиция отказалась признавать их итоги, обвинив власть в фальсификации итогов голосования. В стране начались протесты, участники которых требовали провести перевыборы. Точку зрения оппозиции поддержали за рубежом. В частности, Европейский союз отказался признавать Лукашенко легитимным главой Белоруссии.

Светлана Тихановская, в свою очередь, покинула республику и направилась в ЕС. В конце октября она сообщила, что Евросоюз готов оказать Белоруссии поддержку на «миллиарды долларов» в случае отставки Лукашенко.

По словам главы МВД Белоруссии Юрия Караева, в стране наблюдается вторая волна протестов.

Вместе с тем 30 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что органы внутренних дел контролируют обстановку в стране.

«Органы внутренних дел уверенно контролируют обстановку, способны упредить её обострение, защитить общество, каждого гражданина от любых посягательств», — приводит БЕЛТА его слова.

Глава Белоруссии заявил, что мобилизует для борьбы с расшатывающими страну силами все существующие для этого возможности, включая органы внутренних дел и армию.

«Любая война начнётся изнутри. Её так и готовили у нас. Поэтому все должны понимать, что мы мобилизуем всё, что у нас есть, для того, чтобы защитить свою страну, свою землю и свои семьи, своих детей. Я хочу, чтобы вы это понимали», — сказал Лукашенко.

Добавим, что 28 октября белорусские пограничники сообщили о задержании рядом с границей с Украиной группы из четырёх анархистов с огнестрельным оружием. Впоследствии начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил, что ведомство ведёт поиск других групп, прошедших диверсионную подготовку.

«Комитет госбезопасности обладает информацией об иных подобных преступных группах и проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на пресечение их противоправной деятельности», — цитирует представителя белорусского КГБ РИА Новости.