Минская милиция задержала несколько человек на акциях протеста

Милиция задержала несколько человек за участие в несанкционированной акции в Минске, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

«Есть задержанные. Несколько человек задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии», — сказала она РИА Новости.

Как уточняет агентство, ранее в белорусской столице колонна демонстрантов начала шествие от станции метро «Парк Челюскинцев» в направлении станции метро «Московская».

Также 1 ноября сообщалось, что в различные части Минска были стянуты спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что органы внутренних дел контролируют обстановку в стране.