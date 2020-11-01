Минская милиция задержала несколько человек на акциях протеста

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Милиция задержала несколько человек за участие в несанкционированной акции в Минске, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
Минская милиция задержала несколько человек на акциях протеста
  • © BelaPAN via REUTERS

«Есть задержанные. Несколько человек задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии», — сказала она РИА Новости.

Как уточняет агентство, ранее в белорусской столице колонна демонстрантов начала шествие от станции метро «Парк Челюскинцев» в направлении станции метро «Московская».

Также 1 ноября сообщалось, что в различные части Минска были стянуты спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что органы внутренних дел контролируют обстановку в стране.

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