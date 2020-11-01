В различные части Минска стягивают спецтехнику и силовиков

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В различные части Минска стягивают спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава, сообщает ТАСС.
В различные части Минска стягивают спецтехнику и силовиков
  • Reuters

Как отмечает агентство, силовики берут под контроль центр белорусский столицы и предполагаемые маршруты следования участников несанкционированных протестных акций.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что органы внутренних дел контролируют обстановку в стране.

Он также отмечал, что в Белоруссии появились организованные преступные группы с признаками террористических.

В оппозиции Белоруссии допустили, что в будущем возможно создание альтернативного «правительства» республики за границей.

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