В различные части Минска стягивают спецтехнику и силовиков
- Reuters
Как отмечает агентство, силовики берут под контроль центр белорусский столицы и предполагаемые маршруты следования участников несанкционированных протестных акций.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что органы внутренних дел контролируют обстановку в стране.
Он также отмечал, что в Белоруссии появились организованные преступные группы с признаками террористических.
В оппозиции Белоруссии допустили, что в будущем возможно создание альтернативного «правительства» республики за границей.