В различные части Минска стягивают спецтехнику и силовиков

В различные части Минска стягивают спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава, сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, силовики берут под контроль центр белорусский столицы и предполагаемые маршруты следования участников несанкционированных протестных акций.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что органы внутренних дел контролируют обстановку в стране.

Он также отмечал, что в Белоруссии появились организованные преступные группы с признаками террористических.

В оппозиции Белоруссии допустили, что в будущем возможно создание альтернативного «правительства» республики за границей.