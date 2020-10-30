Лукашенко заявил о появлении бандгрупп с террористическими признаками

В Белоруссии появились организованные преступные группы с признаками террористических, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Как передаёт БЕЛТА, белорусский лидер подчеркнул важность борьбы с такими бандгруппами.

«В этой ситуации проявление самоуспокоенности и инертности недопустимо. Это неизбежно повлечёт за собой снижение эффективности работы милицейского ведомства и возникновение новых проблем», — сказал он.

Лукашенко пообещал, что органам внутренних дел будет оказываться мощная поддержка.

Ранее Лукашенко заявил, что протестующие «по многим направлениям перешли красную черту» и что власти республики начинают сталкиваться с террористическими угрозами.