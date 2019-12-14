«Филарета уже не воспринимают всерьёз»: глава Православной церкви Украины заявил о юридической ликвидации УПЦ КП

Глава неканонической Православной церкви Украины митрополит Епифаний объявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь юридически прекратили своё существование. Об этом он сообщил в ходе так называемого Архиерейского собора. В документе, принятом по итогам этой встречи, также содержится призыв к главе УПЦ КП Филарету «примириться» и «прекратить самоизоляцию». Ранее Филарет неоднократно отмечал, что его организация не ликвидирована, хотя она вошла в ПЦУ в момент образования «единой» церкви. Эксперты считают, что раскол внутри неканонической ПЦУ будет лишь углубляться.

Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) на заседании так называемого Архиерейского собора сообщил, что Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь юридически прекратили своё существование. Об этом на своей странице в Facebook рассказал представитель ПЦУ Евстратий Зоря.

Кроме того, в документе, опубликованном после завершения собора ПЦУ, содержится постановление, касающееся главы ликвидированной УПЦ КП Филарета. Его призывают к «примирению» и «прекращению самоизоляции», а также ему гарантируют «положение почётного Патриарха» и «обеспечение его жизни и деятельности».

Напомним, о ликвидации УПЦ КП ещё в июле 2019 года сообщило Министерство культуры Украины, отметив, что указанная церковь была ликвидирована путём присоединения к «Киевской митрополии» Православной церкви Украины. Решение о ликвидации 27 июля принял Священный синод ПЦУ.

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Также Синод решил создать в составе неканонической церковной структуры организацию в форме миссии, которую должен возглавить глава раскольнической УПЦ КП Филарет после ликвидации его церковной структуры.

Между тем сам Филарет неоднократно заявлял, что УПЦ КП продолжает существовать, хотя изначально он дал согласие на создание ПЦУ путём слияния возглавляемой им религиозной организации с Украинской автокефальной православной церковью. «Патриарх» даже обвинил Синод ПЦУ в провоцировании религиозного конфликта на Украине.

Эксперты не раз указывали, что Филарет, очевидно, рассчитывал если не встать во главе новой «единой церкви», то хотя бы играть существенную роль в управлении этой структурой. Когда же он не смог этого добиться, то заявил, что УПЦ КП не была ликвидирована, и попытался восстановить утраченные позиции.

По мнению профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислава Петрушко, Филарет до сих пор не может смириться с мыслью, что он потерял своё влияние.

«После того как Синод УПЦ принял решение оформить почётную отставку Филарета, выделив ему резиденцию и некую структуру, названную «миссией», Филарет этого не принял и заявил, что и дальше будет бороться за сохранение своего Киевского патриархата. Очевидно, что Филарета уже всерьёз не воспринимают и те, кого он выкормил и воспитал, в том числе сам Думенко, все теперь прекрасно понимают, что человек стал для них обузой. И Филарет явно не хочет смириться с тем, что он «сделал дело» и что во главе этой раскольничьей структуры, признанной Константинополем, ему уже не быть», — заявил Петрушко.

Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко)

AFP

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По мнению эксперта, Филарет ещё какое-то время будет пытаться что-то доказывать через суды и СМИ, но ему это вряд ли удастся.

Напомним, так называемая Православная церковь Украины возникла после слияния двух раскольнических структур: Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Создание ПЦУ активно поддерживал экс-президент страны Пётр Порошенко, выступая за появление на Украине новой поместной церкви, которая бы не имела отношения к Русской православной церкви.

При этом каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась участвовать в «объединительном соборе».

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15 декабря 2018 года собор принял решение о создании так называемой Православной церкви Украины, после чего Филарета объявили «почётным патриархом», а главой ПЦУ стал бывший епископ УПЦ КП Епифаний (Думенко), который получил титул «митрополита Киевского и всея Украины».

При этом новую структуру не признало большинство поместных церквей. Помимо Константинопольского патриархата, который и принял решение предоставить автокефалию ПЦУ, общение с ней установили лишь Элладская и Александрийская церкви.

После решения о ликвидации УПЦ Филарет провёл Поместный собор, где заявил об отмене роспуска УПЦ и о выходе этой организации из ПЦУ. Там же он заявил, что томос об автокефалии, который Епифанию вручил константинопольский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года, не соответствует статусу автокефальных церквей и ставит ПЦУ в зависимость от Константинопольского патриархата.

Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов в беседе с RT заявил, что за последнее время ситуация только усугубилась.

«Раскол всегда порождает новый раскол. Вот и детище так называемого патриарха Филарета, отлучённого от церкви Михаила Антоновича Денисенко, вместо воссоединения претерпевает новые разделения», — заявил он.

Эксперт добавил, что Филарет станет до последнего бороться за сохранение структуры, которую он возглавляет.

«Не могу назвать церковью объединение раскольников, которое возглавляет Сергей Думенко, именующий себя митрополитом Епифанием. Думаю, что в этом наскоро сшитом объединении будут и дальше возникать и нарастать внутренние противоречия. Такова обычная логика раскола», — резюмировал Балашов.