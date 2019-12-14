Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата

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Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.
Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
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Об этом в своём аккаунте в Facebook написал заместитель главы пресс-службы ПЦУ Евстратий Зоря.

«На заседании архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций «Киевская патриархия УПЦ КП» и «Патриархия УАПЦ», — написал Зоря.

В августе лидер Киевского патриархата Филарет (Денисенко) подал иск в суд к Евстратию Зоре по вопросу защиты чести и достоинства.

В июне Филарет заявлял о создании синода Киевского патриархата, не относящегося к ПЦУ.

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