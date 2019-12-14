В ПЦУ призвали Филарета к «примирению»
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Об этом говорится в итоговом документе собора, который опубликовала пресс-служба ПЦУ.
«Призвать почётного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции...», — говорится в документе.
Также в ПЦУ решили утвердить «гарантии положения почётного патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности» в связи с завершением процедуры ликвидации Киевского патриархата.
Ранее глава ПЦУ митрополит Епифаний Думенко объявил о юридической ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.