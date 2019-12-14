В ПЦУ призвали Филарета к «примирению»

Архиерейский собор неканонической Православной церкви Украины призвал главу непризнанного Киевского патриархата Филарета (Денисенко) к «примирению и прекращению самоизоляции».

Об этом говорится в итоговом документе собора, который опубликовала пресс-служба ПЦУ.

«Призвать почётного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции...», — говорится в документе.

Также в ПЦУ решили утвердить «гарантии положения почётного патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности» в связи с завершением процедуры ликвидации Киевского патриархата.

Ранее глава ПЦУ митрополит Епифаний Думенко объявил о юридической ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.