В ПЦУ призвали Филарета к «примирению»

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Архиерейский собор неканонической Православной церкви Украины призвал главу непризнанного Киевского патриархата Филарета (Денисенко) к «примирению и прекращению самоизоляции».
В ПЦУ призвали Филарета к «примирению»
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Об этом говорится в итоговом документе собора, который опубликовала пресс-служба ПЦУ. 

«Призвать почётного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции...», — говорится в документе.

Также в ПЦУ решили утвердить «гарантии положения почётного патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности» в связи с завершением процедуры ликвидации Киевского патриархата. 

Ранее глава ПЦУ митрополит Епифаний Думенко объявил о юридической ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

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