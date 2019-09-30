«Отказываться от общения неправильно»: глава украинской делегации в ПАСЕ выступила за диалог с Россией

В текущих политических реалиях Украина не может игнорировать Россию, а потому Киеву необходимо поддерживать диалог с Москвой. Такое мнение выразила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько. Вместе с тем она заявила, что Киев считает «несправедливым» полноправное возвращение Москвы в ассамблею. По мнению экспертов, на Украине появляется понимание того, что европейские страны нацелены на восстановление прагматичных отношений с Россией.

В текущих политических реалиях Украине стоит поддерживать контакты с Россией, а не игнорировать Москву. Такое мнение выразила новая глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько. В интервью порталу LB.ua она подчеркнула, что это необходимо для понимания ситуации.

«Я политолог, мне всегда политика была интересна. Мне же нужно чувствовать и понимать, что происходит в мире, поэтому отказываться от общения с россиянами — это, я считаю, неправильно. Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», — сказала она.

28-летний парламентарий от президентской партии «Слуга народа» заверила журналистов, что знает, как общаться с представителями российской делегации в ПАСЕ. По её словам, у неё был опыт общения с представителями РФ во время учёбы в Оксфорде и московском МГУ им. Ломоносова.

«Если вы спросите, как мне работать наравне с русскими, меня вообще это не пугает... Я за свою жизнь сняла три документальных фильма о КГБ, общалась с огромным количеством российских дипломатов, политиков. А ещё я училась в Москве — есть такая страница в моей биографии... Я знаю, как с этими людьми общаться», — заявила Ясько.

Вместе с тем глава делегации поддержала решение Киева отказаться от участия в работе осенней сессии ПАСЕ, объяснив его несогласием с «несправедливым процессом по возвращению» Москвы в ассамблею. Однако депутат Верховной рады отметила, что поедет в Страсбург в качестве гостьи и будет общаться с представителями других стран в кулуарах. Также она допустила, что мероприятие могут посетить и члены старой делегации Украины в ПАСЕ.

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«Когда Россию вернули в ПАСЕ, возник кризис доверия. И это не просто вопрос, который связан с Украиной, это вопрос легитимности и моральности правил этой организации. Украинская сторона не согласна с двойными стандартами», — добавила Ясько.

Напомним, что 23 сентября Киев официально отказался от участия делегации в работе осенней сессии ПАСЕ из-за восстановления в правах российской делегации. Тогда глава представительства РФ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой отметил, что между стремлением Украины реформировать ПАСЕ и отказом участвовать в её работе есть противоречия.

«Украинская делегация официально подтвердила свой отказ от участия в осенней сессии ПАСЕ. При этом наши коллеги из Киева говорят о своём стремлении вернуть этой международной площадке «репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека в Европе»... Некое противоречие, ведь отказ от конструктивного диалога лишь тормозит процесс принятия решения», — приводит его слова ТАСС.

Более того, Толстой подчеркнул, что на Украине остаются нерешёнными вопросы, связанные с ущемлением прав русских и русскоязычных граждан, сохраняется тяжёлая гуманитарная обстановка, не соблюдаются права человека в целом, что требует срочного вмешательства.

«Эти проблемы требуют срочного решения, а драгоценное время уходит, пока руководство Украины занимается шантажом и популизмом, избегая прямого диалога. Жаль», — констатировал Толстой.

Отметим, что работа осенней сессии ПАСЕ начнётся в понедельник, 30 сентября, и продлится по пятницу, 4 октября. Ключевыми вопросами повестки дня будут защита жертв терроризма, осведомителей, унификация стандартов для институтов омбудсмена, трудовая миграция в Восточной Европе и ряд других проблем.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько

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© Lisa Yasko

«Из прагматических соображений»

По мнению экспертов, высказанные Ясько тезисы отражают позицию президента Украины Владимира Зеленского. Так, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров напомнил, что в недавнем разговоре президент США Дональд Трамп призвал Зеленского развивать диалог с Россией.

«Мне кажется, что депутат, который представляет интересы «Слуги народа», как раз выступила с этим заявлением, чтобы показать, что Зеленский выслушал Трампа и будет действовать таким образом, каким ему рекомендовали. Но чтобы это не выглядело прямым подчинением, с этим заявлением выступил не Зеленский, а депутат Верховной рады», — полагает Шатров.

По мнению аналитика, на Украине есть понимание того, что Европа стремится восстановить прагматичные отношения с Россией, а потому Киев надеется постепенно отойти от политики противодействия Москве.

«Нынешний политический истеблишмент Украины понимает, что европейцы рано или поздно начнут выстраивать отношения с Россией, исходя из прагматических соображений, — подчеркнул собеседник RT. — Я думаю, что Украина хочет мягко выскочить из противостояния с Россией, но сделать это так, чтобы за это отвечали другие».

При этом подобные высказывания могут стать попыткой Киева преодолеть череду внешнеполитических неудач, включая отказ украинской делегации от работы в ПАСЕ, допустил политолог Иван Мезюхо.

«Я думаю, что офис украинского президента осознаёт, что на протяжении последних месяцев Украина переживает один внешнеполитический провал за другим, — сказал он RT. — Я думаю, что внешнеполитическое ведомство Украины попытается несколько сгладить провалы последних месяцев, в том числе в вопросе участия украинских парламентариев в структурах ПАСЕ».

Политолог также подчеркнул, что для построения диалога с Москвой Киеву необходимо отказаться от антироссийской риторики, чего пока не происходит.

«Для осуществления такого диалога должно быть чёткое понимание со стороны украинского государства. Пока же Зеленский использует антироссийскую риторику, как и Порошенко. Поэтому всё-таки я бы не говорил о том, что Украина Зеленского пошла на установление диалога с Российской Федерацией», — считает эксперт.

Восстановление российской делегации в правах

Российская делегация в ПАСЕ была полностью восстановлена в правах 26 июня. За это решение проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против и 15 воздержались. Резко против возвращения России в ассамблею выступила украинская делегация, покинув зал заседаний.

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В России решение восстановить делегацию в правах оценили положительно, так как это позволяет представлять в Страсбурге интересы страны.

«Слово «победа» в данном случае неуместно, потому что мы ни с кем не воюем, но это возможность полноценно представлять интересы нашей страны в самой старой парламентской организации Европы, возможность закончить с украинской пропагандой, это прежде всего разрыв санкционной цепи, которую пытаются ковать вокруг России наши недоброжелатели», — подчеркнул Толстой.

При этом замглавы делегации Сергей Кисляк отметил, что у России есть готовность работать над повесткой дня ассамблеи. Добавим, что Россия погасила практически всю задолженность перед Советом Европы за 2017 и 2018 годы. Она образовалась в связи с тем, что Москва отказалась работать в ПАСЕ из-за ущемления прав своей делегации и переводить средства.

«Я могу подтвердить, что деньги за 2018 и 2017 годы (€54,7 млн) были на 97% переведены по состоянию на сегодняшнее утро», — заявил в начале сентября официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.