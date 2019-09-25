Трамп призвал Зеленского «продолжать прогресс» в отношениях с Россией
- Reuters
«Удалось добиться определенного прогресса с Россией, большой прогресс был достигнут. Продолжайте в том же духе», — сказал Трамп.
Как подчеркнул президент США, он верит, что российский лидер Владимир Путин «хотел бы что-то сделать».
«Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением», — добавил он.
Трансляцию встречи вёл телеканал «112 Украина».
В начале августа Трамп также выражал надежду, что Зеленскому удастся достичь договорённости с Путиным относительно ситуации в Донбассе.