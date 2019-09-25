Трамп призвал Зеленского «продолжать прогресс» в отношениях с Россией

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским отметил прогресс в отношениях России и Украины и призвал продолжать в том же духе.
Трамп призвал Зеленского «продолжать прогресс» в отношениях с Россией
  • Reuters

«Удалось добиться определенного прогресса с Россией, большой прогресс был достигнут. Продолжайте в том же духе», — сказал Трамп.

Как подчеркнул президент США, он верит, что российский лидер Владимир Путин «хотел бы что-то сделать».

«Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением», — добавил он.

Трансляцию встречи вёл телеканал «112 Украина».

В начале августа Трамп также выражал надежду, что Зеленскому удастся достичь договорённости с Путиным относительно ситуации в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить