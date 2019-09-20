На Украине заявили об идеологическом развале санкций против России

Идеологически санкции в отношении России начинают разваливаться, деградировать, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, санкции являются целостным механизмом и если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать президента Владимира Путина сесть за стол G8, то это тоже вопрос санкций.

«Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций — всё это провалы, рассыпание, отпадение кусочков крупного санкционного механизма. Всё это — деградация санкций», — отметил он в интервью «Европейской правде».

Пристайко указал, что на Украине обеспокоены заявлениями о «переутверждении» санкций на полгода.

«Мы обеспокоены, когда нам говорят: «Ну как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд ещё на полгода». Мы говорим: «Возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться», — подчеркнул он.

Ранее Пристайко заявлял, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать антироссийские санкции.

По его словам, западные санкции неидеальны, но «тем не менее они наносят вред российской экономике».

В середине сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал сохранить санкции против России.