На Украине заявили об идеологическом развале санкций против России
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По его словам, санкции являются целостным механизмом и если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать президента Владимира Путина сесть за стол G8, то это тоже вопрос санкций.
«Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций — всё это провалы, рассыпание, отпадение кусочков крупного санкционного механизма. Всё это — деградация санкций», — отметил он в интервью «Европейской правде».
Пристайко указал, что на Украине обеспокоены заявлениями о «переутверждении» санкций на полгода.
«Мы обеспокоены, когда нам говорят: «Ну как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд ещё на полгода». Мы говорим: «Возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться», — подчеркнул он.
Ранее Пристайко заявлял, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать антироссийские санкции.
По его словам, западные санкции неидеальны, но «тем не менее они наносят вред российской экономике».
В середине сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал сохранить санкции против России.