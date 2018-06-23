«Могут присоединиться другие страны»: как Венгрия оказалась на пути Украины в НАТО

Венгрия мешает Украине вступить в НАТО. Такое заявление сделал глава украинского Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. По его мнению, венгерские власти пытаются заблокировать работу совместной с альянсом комиссии в Брюсселе, а также препятствуют вхождению страны в ЕС. При этом в Будапеште не отрицают, что оказывают давление на Киев, но подчёркивают, что украинская сторона сама довела отношения до такой степени деградации. Виной этому, уточняют в венгерском МИД, закон об образовании, который ограничивает возможности граждан обучаться на языках нацменьшинств. RT пообщался с жителями Закарпатья и выяснил, что они думают о языковом вопросе и самоидентификации.

Конфликт между Венгрией и Украиной продолжает набирать обороты. На этот раз с обвинениями в адрес Будапешта выступил глава СНБО Александр Турчинов.

«К большому сожалению, Венгрия в последнее время вставляла, я бы сказал, даже не палки, а брёвна в колёса нашей евроатлантической интеграции. Но я надеюсь, что всё-таки комиссия Украина — НАТО на высшем уровне будет проведена. Политические игры Будапешта не должны вредить безопасности Европы», — заявил Турчинов в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

21 июня депутаты Верховной рады проголосовали за закон «О национальной безопасности», над содержанием которого народные избранники трудились больше года. Теперь все силовые структуры Украины будут переведены на стандарты НАТО. Военно-политическое руководство Киева всеми путями добивается усиленной поддержки со стороны альянса в борьбе с Россией. Помешать в этом Киеву может Венгрия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов

РИА Новости

© Михаил Маркив

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что проведение заседания комиссии Украина — НАТО зависит от украинских властей. По его словам, если украинское правительство «вернёт нарушенные права венгров», Будапешт не будет против заседания комиссии.

Как отмечают эксперты, задача президента Петра Порошенко — попасть на саммит НАТО в Брюссель и договориться о выделении Украине военной помощи для дальнейшего отражения «российской агрессии», поэтому киевским властям надо срочно садиться за стол переговоров с венграми и урегулировать все разногласия по языковому вопросу.

Доведёт до НАТО

Между тем ряд украинских СМИ сообщили о том, что чиновники и представители венгерского нацменьшинства в ближайшее время планируют провести в Закарпатье переговоры по нормализации отношений между этническими венграми и властью. Возможно, Киев предоставит некие гарантии и пойдёт на определённые уступки по языковому вопросу, полагают эксперты. По словам источника RT в украинском кабмине, если представители Киева и Будапешта смогут договориться, то венгерская сторона не станет блокировать переговорный процесс с НАТО и украинская делегация во главе с Порошенко направится на саммит, который пройдёт в Брюсселе 11—12 июля.

Напомним, конфликт между Венгрией и Украиной начался в 2017 году, когда украинские парламентарии приняли закон «Об образовании», в соответствии с которым в украинских учебных заведениях значительно сокращается возможность обучения на языках национальных меньшинств, а с 2020 года преподавание школьников вообще должно будет вестись исключительно на украинском.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не раз выступал с заявлениями о том, что Будапешт не потерпит нарушения прав этнических венгров, живущих в Закарпатье (их насчитывается в регионе более 150 тыс. человек), а также не позволит украинским властям притеснять граждан, имеющих на руках венгерские паспорта. Сийярто предложил Украине создать межправительственную рабочую группу по контролю за выполнением рекомендаций Венецианской комиссии по украинскому закону «Об образовании».

Кроме того, глава венгерского внешнеполитического ведомства неоднократно заявлял о необходимости расширенного присутствия наблюдательной миссии ОБСЕ в Закарпатской области для мониторинга ситуации с нарушениями прав этнических венгров в связи с участившимися провокациями со стороны украинских радикальных элементов. Так, МИД Венгрии утверждает, что украинские националисты создают угрозу для венгерского населения, оскверняют и оскорбляют национальные символы и культуру Венгрии.

«Мы поедем учиться и работать в Венгрию»

В беседе с RT жители Закарпатья рассказали о том, что в 2010 году муниципальные власти города Берегово, который является основным центром венгерской культуры, пытались вернуть ему исконно венгерское название — Берегсас, но Киев пресёк эту инициативу, несмотря на то что многие жители Закарпатья имеют венгерские паспорта и для них тема исторической родины не утратила актуальности.

«Нет среди нас модных сейчас сепаратистов. Просто мы знаем, что нельзя отрекаться от своих корней. И мы хотим, чтобы наши дети были сопричастны им», — заявила на русском языке в беседе с RT жительница Берегово Елена.

Собеседница RT отмечает, что, если исключить идейные соображения и размышления о ценности родного языка, образовательная реформа действительно больно ударит по нынешним школьникам. Они не только плохо знают или не знают вовсе украинского языка, но и не видят смысла в его изучении, поскольку не связывают свою судьбу и карьеру с работой на Украине, которая не может обеспечить их рабочими местами и достойными зарплатами.

«Знание венгерского, русского, даже польского принесёт гораздо больше пользы, ведь работать, да и учиться в университете многие уезжают в соседние страны. Поэтому в данной ситуации навязывание украинского в ущерб родному было встречено в штыки», — объясняет Елена позицию сограждан.

О своей семье женщина рассказывает, что у неё два сына, которые в совершенстве владеют русским, венгерским, неплохо знают польский. Украинский понимают, но не разговаривают на нём.

Центральная улица Берегово

© Wikipedia

По словам жительницы Берегово 32-летней Ирины, Закарпатский регион многонациональный и очень дружный. Никаких конфликтов до принятия закона «Об образовании» здесь не было. Существующая ранее языковая ситуация ни у кого не вызывала критики: венгерский был языком региональным, украинский — государственным.

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«Да, знать обязаны, изучать должны, но в быту-то пользуемся и мыслим другими категориями. Да и как украинский учить, если нет ни программы, ни более-менее нормальных учебников для детей. А после принятия закона у нас начались проблемы: Общество венгерской культуры Закарпатья и поджигали, и даже взорвать пытались зимой. Разве по-людски это? За что?» — с горечью завершает свою речь Ирина.

Учащиеся Береговской венгерской гимназии в беседе с RT рассказали, что на бытовом уровне владеют украинским, но упор в обучении делают на английский, венгерский и немецкий языки. Знают и русский — по их словам, лучше украинского.

«Мы учим родной, поедем учиться и работать в Венгрию, — пояснила RT ученица 8 класса Камилла. — Может, ещё куда. Хотим мир повидать. Вряд ли там пригодится украинский. Но мы его изучаем всё же. Как будет дальше, я даже не знаю. Зачем всё менять-то, ведь всё хорошо было. Да и мы не глупые, не один язык знаем, а несколько».

По словам первого заместителя главы Закарпатского облсовета Иосифа Борто, венгерская диаспора предлагала киевским властям изменить методику обучения в школах с венгерским, румынским и другими языками обучения.

«С методикой преподавания украинского как родного языка венгерский ребёнок не будет осваивать украинский на нужном уровне. Мы предлагаем изучать украинский язык как второй иностранный», — пояснил Борто.

По пути самоизоляции

По мнению политолога Александра Асафова, Украина последовательно идёт по пути самоизоляции, и все эти агрессивные заявления высшего военно-политического руководства осложняют её существование на уровне Европы.

«При таком неразумном подходе Украина и дальше будет испытывать как финансовые трудности, так и дипломатические на уровне взаимодействия с европейскими партнёрами.

Что касается Венгрии, то она уже давно блокирует украинские инициативы, впоследствии к этому могут присоединиться и другие европейские страны. А вот Польша эти инициативы вряд ли поддержит, поскольку находится под прямым американским влиянием», — прокомментировал ситуацию Асафов в беседе с RT.

По мнению эксперта, агрессивная риторика украинских властей в адрес Венгрии рано или поздно может привести к вооружённым столкновениям в западных регионах страны. Однако Киев, как считает политолог, не прочь вовлечь в очередную военную авантюру и венгров. Развязывая таким образом вооружённый конфликт на западе Украины, Киев готовит себе оправдание за провал в отечественной экономике и стремительное обнищание собственного народа.

«И, конечно, всё это в итоге может привести к прямой конфронтации в приграничных районах на Западной Украине. Не исключено, что в будущем большая часть западноукраинских земель может потребовать самостоятельности и уйти. Таким образом, Украину ожидает не одно направление борьбы, где может развернуться вооружённый конфликт. В частности, господин Турчинов — это всем известный представитель партии войны, и не исключено, что эта партия будет продолжать не только антироссийскую, но и антивенгерскую риторику — ведь легче всего взвалить вину за все беды Украины и провалы в экономике на внешнего врага», — подытожил Асафов.

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В то же время украинские эксперты полагают, что перед президентскими и парламентскими выборами власть попытается принять новый закон о языке, который будет направлен на укрепление в регионах позиций украинского языка и дальнейшей дискриминации языков нацменьшинств.

«Сегодня общий план власти состоит в том, что она дефрагментирует своё влияние на несколько социальных групп. То есть власть сейчас переориентируется на Западную Украину, на правых, силовиков, медиков, врачей и пенсионеров. Соответственно Киев будет пытаться принять новый закон о языках, который должен будет усилить позиции украинского и ещё сильнее дискриминировать другие языки», — заявил в беседе с RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По мнению политолога, такие меры со стороны Киева заведомо обречены на провал и чреваты ещё большим обострением отношений между представителями этнических нацменьшинств и властью. Очевидно также, что это никак не поможет президенту Петру Порошенко продвинуться на выборах, напротив — вызовет ещё больший раскол в обществе и дискредитирует Украину в глазах западных партнёров.