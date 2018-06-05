СМИ: СБУ возбудила дело о сепаратизме в отношении венгерского фонда в Закарпатье
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В фонде заявили, что «глубоко осуждают» возбуждение дела.
«Нас возмущает, что Украина, которая стремится в Европейский союз, видит опасность для своей территориальной целостности в помощи, поступающей со стороны ЕС», — говорится в заявлении.
В организации отметили, что расценивают этот акт «как очередной приступ, направленный против венгерской общины Закарпатья».
Ранее Минобразования Украины начало консультации с венгерской общиной по закону об образовании.