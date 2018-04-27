Глава МИД Венгрии назвал условие проведения комиссии Украина — НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что проведение заседания комиссии Украина — НАТО на высшем уровне зависит от украинских властей.

Об этом он сказал в кулуарах встречи глав МИД стран НАТО, сообщает «Европейская правда».

Он добавил, что накануне обсудил этот вопрос с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Я чётко дал понять, что то, состоится ли встреча НАТО — Украина на саммите, зависит только от Украины», — сказал Сийярто.

По его словам, если украинское правительство «вернёт нарушенные права венгров», Будапешт не будет против заседания комиссии.

Ранее сообщалось, что Венгрия наложила вето на проведение заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел, которое должно было пройти в Брюсселе 27 апреля.