Глава МИД Венгрии назвал условие проведения комиссии Украина — НАТО

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что проведение заседания комиссии Украина — НАТО на высшем уровне зависит от украинских властей.
Глава МИД Венгрии назвал условие проведения комиссии Украина — НАТО
  • globallookpress.com
  • © Wiktor Dabkowski

Об этом он сказал в кулуарах встречи глав МИД стран НАТО, сообщает «Европейская правда».

Он добавил, что накануне обсудил этот вопрос с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Я чётко дал понять, что то, состоится ли встреча НАТО — Украина на саммите, зависит только от Украины», — сказал Сийярто.

По его словам, если украинское правительство «вернёт нарушенные права венгров», Будапешт не будет против заседания комиссии.

Ранее сообщалось, что Венгрия наложила вето на проведение заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел, которое должно было пройти в Брюсселе 27 апреля.

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