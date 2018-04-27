Глава МИД Венгрии назвал условие проведения комиссии Украина — НАТО
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Об этом он сказал в кулуарах встречи глав МИД стран НАТО, сообщает «Европейская правда».
Он добавил, что накануне обсудил этот вопрос с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Я чётко дал понять, что то, состоится ли встреча НАТО — Украина на саммите, зависит только от Украины», — сказал Сийярто.
По его словам, если украинское правительство «вернёт нарушенные права венгров», Будапешт не будет против заседания комиссии.
Ранее сообщалось, что Венгрия наложила вето на проведение заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел, которое должно было пройти в Брюсселе 27 апреля.