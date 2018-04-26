Столтенберг рассказал о блокировке Венгрией комиссии НАТО—Украина на уровне глав МИД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не созывает комиссию НАТО — Украина на уровне глав МИД 27 апреля, так как её проведение блокировала Венгрия.

«Мы не проводим комиссию НАТО — Украина на уровне глав МИД 27 апреля, так как она была блокирована Венгрией, у которой есть возражения по поводу украинского из-за закона о языке», — сказал он.

23 апреля сообщалось, что Венгрия наложила вето на проведение заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел, которое должно было пройти в Брюсселе 27 апреля.

В марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина наносит Европе удары в спину.