Столтенберг рассказал о блокировке Венгрией комиссии НАТО—Украина на уровне глав МИД

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не созывает комиссию НАТО — Украина на уровне глав МИД 27 апреля, так как её проведение блокировала Венгрия.
Столтенберг рассказал о блокировке Венгрией комиссии НАТО—Украина на уровне глав МИД
  • Reuters
  • © Yves Herman

«Мы не проводим комиссию НАТО — Украина на уровне глав МИД 27 апреля, так как она была блокирована Венгрией, у которой есть возражения по поводу украинского из-за закона о языке», — сказал он.

23 апреля сообщалось, что Венгрия наложила вето на проведение заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел, которое должно было пройти в Брюсселе 27 апреля.

В марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина наносит Европе удары в спину.

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