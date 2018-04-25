Венгрия заявила о планах продолжать ветировать вступление Украины в НАТО

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна продолжит выступать против вступления Украины в НАТО вопреки внешнему давлению.
Венгрия заявила о планах продолжать ветировать вступление Украины в НАТО
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба венгерского МИД. 

«Венгрия не будет поддаваться международному давлению и жертвовать правами венгерского народа, живущего на Украине, ради геополитических интересов. Венгрия продолжит налагать вето на вступление Украины в НАТО, пока она не восстановит права, которые ранее предоставлялись национальным меньшинствам», — заявил министр.

Глава ведомства добавил, что страна может поменять свою позицию, если Украина восстановит права закарпатских венгров. 

Ранее стало известно, что Венгрия наложила вето на проведение заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел, которое должно было пройти в Брюсселе 27 апреля.

Директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что Венгрия заблокировала проведение заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел.

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