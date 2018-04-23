Эксперт прокомментировал сообщения о вето Венгрии на проведение заседания комиссии Украина — НАТО

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Директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что Венгрия заблокировала проведение заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел.

«Закон об образовании, который вводит обязательное изучение украинского языка во всех школах Украины, — с этим не согласна Венгрия. Большая венгероязычная община Закарпатья посчитала, что это нарушение языковых прав венгероговорящих жителей Украины», — сказал эксперт.

По его словам, Будапешт полагает, что на таком уровне, пока это не затронет принципиальных вопросов, можно блокировать инициативы Киева, чтобы вынудить его на тот или иной компромисс.

«В конце концов и западные партнёры Украины, для того чтобы не срывать саммит Украина — НАТО, посоветуют Украине быть более компромиссной в этом вопросе», — добавил Карасёв.

Ранее стало известно, что Венгрия наложила вето на проведение заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел, которое должно было пройти в Брюсселе 27 апреля.

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