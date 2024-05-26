«Завершилось право выступать от имени Украины»: как в России оценили политический статус Зеленского
В Москве высказались о политическом статусе Владимира Зеленского
- Офис Зеленского / флаг Украины
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Отменив президентские выборы на Украине, Владимир Зеленский узурпировал власть и с 21 мая полностью утратил «остатки своей псевдолегитимности», заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Срок его полномочий — 5 лет — уже закончился, и какие-либо ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины. Исходя из её норм, сегодня Зеленский нелегитимен. Он не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства», — отметил Володин.
По его словам, «те, кто не знают закон», должны понимать, что это не освобождает их от ответственности.
«Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может отдавать приказы. Народ Украины — единственный источник власти в стране, который находится в заложниках у диктатора-марионетки. Это необходимо понимать всем: и внутри Украины, и за её пределами. Прежде всего главам европейских государств. Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины», — подчеркнул Володин.
Он напомнил, что до апреля текущего года на украинской территории должны были пройти президентские выборы, однако «в нарушение Конституции» Зеленский отменил их «из-за страха потерять власть».
Ранее, 24 мая, президент России Владимир Путин объявил, что легитимность президента Владимира Зеленского закончилась. По словам российского лидера, в случае выхода на юридически обязывающие договорённости по урегулированию украинского кризиса РФ должна иметь дело с законными властями в Киеве.
«Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. На этот вопрос должны ответить в самой Украине», — сказал Путин, пояснив, что имеет в виду парламент республики, её Конституционный суд и «другие органы власти».
Как отметил российский лидер, на Западе попытаются подтвердить легитимность Зеленского, однако это не изменит ситуацию «для юридических документов».
«Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество — спонсоры сегодняшнего киевского режима — подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего. Но вот эти пиаровские шаги, они не имеют значения для юридических документов», — подчеркнул Владимир Путин.
Несостоявшиеся выборы
Стоит отметить, что, согласно Конституции Украины, президентские выборы должны были пройти в последнее воскресенье марта в год, когда заканчивается период пребывания у власти действующего главы государства. Однако голосование не состоялось ни в положенный срок, ни позднее. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая, но выборы так и не были назначены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации.
При этом решение главы киевского режима не обращаться в Конституционный суд за подтверждением собственной легитимности подорвёт его авторитет на Западе, считает украинский писатель Сергей Майдуков, который написал об этом в материале для американского журнала Newsweek. По его словам, такое бездействие Зеленского представляет существенный риск «как для него самого, так и для всего украинского народа».
- Владимир Зеленский
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Впрочем, чиновники Евросоюза продолжат признавать легитимность Зеленского, заверил 21 мая представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он мотивировал решение Брюсселя тем, что выборы на Украине «не представляются возможными из-за боевых действий».
Впоследствии, 22 мая, Зеленский заявил в интервью агентству Reuters, что срок его полномочий якобы ещё не подошёл к концу. Он утверждает, что его «пять лет ещё не закончились».
«Произошла узурпация власти»
Как отмечают, в свою очередь, политологи, Запад сам наделил себя полномочиями решать, кого он считает легитимным президентом Украины, однако это не соотносится с действительностью.
«Сейчас это очень удобный для Запада инструмент давления на киевский режим. Западным странам нужно продавливать некоторые вопросы, и это будет сделать легче с нелегитимным Зеленским у власти. Однако, несмотря на такую позицию покровителей Киева, любое решение Зеленского не будет законным, поскольку произошла узурпация власти», — отметил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с RT.
Россия же, напротив, всегда отстаивает «правовую платформу» в политических вопросах, указал эксперт.
«Для Москвы всегда было важным, чтобы всё было подтверждено на официальном уровне. С точки зрения РФ, Зеленский — нелегитимный лидер, поскольку у него закончились полномочия и он не потрудился ничего с этим сделать», — констатировал Михайлов.
Аналитик напомнил, что законных оснований, чтобы не проводить выборы президента, Конституция Украины не содержит, даже в условиях военного положения. По его словам, Зеленский может вернуться в правовое поле «только через выборы», от которых он сам отказался, поскольку изменение Конституции невозможно, так как на Украине как раз действует военное положение.
«Единственное, что подразумевает украинская Конституция в случае военного положения, — это перенос парламентских выборов. И то не отмену, а коррекцию по срокам. В данном случае не было ни переноса выборов президента, ни назначения даты новых, ни объяснения, почему так происходит. Поэтому Зеленский является нелегитимным президентом, поскольку опереться ему не на что: нет в основном законе страны статуса главы государства, который исполнил полномочия, но продлевает их без выборов», — пояснил Михайлов.
Как отметил со своей стороны доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов, Зеленский по факту остаётся «легитимным только в своём воображении».
«Более того, рассуждать о легитимности власти в стране, где творится беззаконие, вряд ли вообще целесообразно. Западные кураторы Украины могут признавать президентский статус Зеленского, но это мало что значит. Локомотивом существенных изменений на территории государства, по факту находящегося в вакууме власти, могут стать внутренние противоречия, гипотетический результат обострения которых представляется вероятным в качестве государственного переворота», — сказал Ежов в комментарии RT.
Со своей стороны профессор Института медиа НИУ ВШЭ кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в разговоре с RT отметил, что вопрос о реальной легитимной власти на Украине сейчас наиболее актуален, на что справедливо обратили внимание в России.
- Конституционный суд на Украине
- Legion-Media
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«Владимир Путин небезосновательно подчеркнул, что источник легитимности находится прежде всего внутри украинской правовой и политической системы, которая и должна разрешить в конечном счёте вопрос о статусе Зеленского и вообще высшей власти на Украине. Из слов президента России также можно сделать вывод, что на сегодняшний момент никаких серьёзных переговоров с Киевом, которые бы включали политико-правовые вопросы, быть не может. Ведь даже при заключении договорённостей они могут быть дезавуированы, поскольку были подписаны нелегитимным Зеленским. В этом, скорее всего, и есть план Запада», — заключил Евстафьев в беседе с RT.
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