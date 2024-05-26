«Завершилось право выступать от имени Украины»: как в России оценили политический статус Зеленского

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что, отменив президентские выборы на Украине, Владимир Зеленский узурпировал власть и полностью утратил «остатки своей псевдолегитимности». Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что легитимность Зеленского закончилась. Он добавил, что в случае выхода на юридически обязывающие договорённости по урегулированию украинского кризиса РФ должна иметь дело с законными властями в Киеве. До этого в Брюсселе заявили, что ЕС продолжит признавать президентский статус Зеленского. С точки зрения аналитиков, западным кураторам Украины выгоден нелегитимный Зеленский на посту главы киевского режима, поскольку таким образом они получают дополнительный инструмент давления на Украину.

Отменив президентские выборы на Украине, Владимир Зеленский узурпировал власть и с 21 мая полностью утратил «остатки своей псевдолегитимности», заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Срок его полномочий — 5 лет — уже закончился, и какие-либо ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины. Исходя из её норм, сегодня Зеленский нелегитимен. Он не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства», — отметил Володин.

По его словам, «те, кто не знают закон», должны понимать, что это не освобождает их от ответственности.

«Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может отдавать приказы. Народ Украины — единственный источник власти в стране, который находится в заложниках у диктатора-марионетки. Это необходимо понимать всем: и внутри Украины, и за её пределами. Прежде всего главам европейских государств. Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины», — подчеркнул Володин.

Также по теме «Нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело»: Путин — о возможности возобновления мирных переговоров с Украиной Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но возвращаться к ним следует только исходя из текущей ситуации в зоне СВО и с учётом...

Он напомнил, что до апреля текущего года на украинской территории должны были пройти президентские выборы, однако «в нарушение Конституции» Зеленский отменил их «из-за страха потерять власть».

Ранее, 24 мая, президент России Владимир Путин объявил, что легитимность президента Владимира Зеленского закончилась. По словам российского лидера, в случае выхода на юридически обязывающие договорённости по урегулированию украинского кризиса РФ должна иметь дело с законными властями в Киеве.

«Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. На этот вопрос должны ответить в самой Украине», — сказал Путин, пояснив, что имеет в виду парламент республики, её Конституционный суд и «другие органы власти».

Как отметил российский лидер, на Западе попытаются подтвердить легитимность Зеленского, однако это не изменит ситуацию «для юридических документов».

«Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество — спонсоры сегодняшнего киевского режима — подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего. Но вот эти пиаровские шаги, они не имеют значения для юридических документов», — подчеркнул Владимир Путин.

Несостоявшиеся выборы

Стоит отметить, что, согласно Конституции Украины, президентские выборы должны были пройти в последнее воскресенье марта в год, когда заканчивается период пребывания у власти действующего главы государства. Однако голосование не состоялось ни в положенный срок, ни позднее. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая, но выборы так и не были назначены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации.

При этом решение главы киевского режима не обращаться в Конституционный суд за подтверждением собственной легитимности подорвёт его авторитет на Западе, считает украинский писатель Сергей Майдуков, который написал об этом в материале для американского журнала Newsweek. По его словам, такое бездействие Зеленского представляет существенный риск «как для него самого, так и для всего украинского народа».

Владимир Зеленский

Gettyimages.ru

© Beata Zawrzel/NurPhoto

Впрочем, чиновники Евросоюза продолжат признавать легитимность Зеленского, заверил 21 мая представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он мотивировал решение Брюсселя тем, что выборы на Украине «не представляются возможными из-за боевых действий».

Впоследствии, 22 мая, Зеленский заявил в интервью агентству Reuters, что срок его полномочий якобы ещё не подошёл к концу. Он утверждает, что его «пять лет ещё не закончились».

«Произошла узурпация власти»

Как отмечают, в свою очередь, политологи, Запад сам наделил себя полномочиями решать, кого он считает легитимным президентом Украины, однако это не соотносится с действительностью.

«Сейчас это очень удобный для Запада инструмент давления на киевский режим. Западным странам нужно продавливать некоторые вопросы, и это будет сделать легче с нелегитимным Зеленским у власти. Однако, несмотря на такую позицию покровителей Киева, любое решение Зеленского не будет законным, поскольку произошла узурпация власти», — отметил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с RT.

Россия же, напротив, всегда отстаивает «правовую платформу» в политических вопросах, указал эксперт.

«Для Москвы всегда было важным, чтобы всё было подтверждено на официальном уровне. С точки зрения РФ, Зеленский — нелегитимный лидер, поскольку у него закончились полномочия и он не потрудился ничего с этим сделать», — констатировал Михайлов.

Также по теме «Не способны изменить ситуацию»: какое оружие США передадут Украине «для отражения натиска» России Пентагон сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в $275 млн. Он включает как боеприпасы для РСЗО HIMARS, так...

Аналитик напомнил, что законных оснований, чтобы не проводить выборы президента, Конституция Украины не содержит, даже в условиях военного положения. По его словам, Зеленский может вернуться в правовое поле «только через выборы», от которых он сам отказался, поскольку изменение Конституции невозможно, так как на Украине как раз действует военное положение.

«Единственное, что подразумевает украинская Конституция в случае военного положения, — это перенос парламентских выборов. И то не отмену, а коррекцию по срокам. В данном случае не было ни переноса выборов президента, ни назначения даты новых, ни объяснения, почему так происходит. Поэтому Зеленский является нелегитимным президентом, поскольку опереться ему не на что: нет в основном законе страны статуса главы государства, который исполнил полномочия, но продлевает их без выборов», — пояснил Михайлов.

Как отметил со своей стороны доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов, Зеленский по факту остаётся «легитимным только в своём воображении».

«Более того, рассуждать о легитимности власти в стране, где творится беззаконие, вряд ли вообще целесообразно. Западные кураторы Украины могут признавать президентский статус Зеленского, но это мало что значит. Локомотивом существенных изменений на территории государства, по факту находящегося в вакууме власти, могут стать внутренние противоречия, гипотетический результат обострения которых представляется вероятным в качестве государственного переворота», — сказал Ежов в комментарии RT.

Со своей стороны профессор Института медиа НИУ ВШЭ кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в разговоре с RT отметил, что вопрос о реальной легитимной власти на Украине сейчас наиболее актуален, на что справедливо обратили внимание в России.

Конституционный суд на Украине

Legion-Media

© Synel

«Владимир Путин небезосновательно подчеркнул, что источник легитимности находится прежде всего внутри украинской правовой и политической системы, которая и должна разрешить в конечном счёте вопрос о статусе Зеленского и вообще высшей власти на Украине. Из слов президента России также можно сделать вывод, что на сегодняшний момент никаких серьёзных переговоров с Киевом, которые бы включали политико-правовые вопросы, быть не может. Ведь даже при заключении договорённостей они могут быть дезавуированы, поскольку были подписаны нелегитимным Зеленским. В этом, скорее всего, и есть план Запада», — заключил Евстафьев в беседе с RT.