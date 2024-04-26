Под видом русских: как финансируют иностранных наёмников РДК

RT проанализировал движение средств на криптокошельках «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* и обнаружил, что большинство переводов совершается на счета террористов по одному каналу. По нему, полагают эксперты, западные кураторы оплачивают услуги украинских и европейских наёмников, в частности из Польши, которые выступают под видом «русских добровольцев». На отсутствие доверия в обществе к организации как к независимой добровольческой силе косвенно указывает статистика пожертвований: донаты, которые удалось собрать для боевиков после публикации криптоадресов в интернете, оказались незначительными.

На своём сайте «Русский добровольческий корпус» разместил несколько адресов криптокошельков, на которые собираются пожертвования на радикальную деятельность организации. За исключением счёта в биткоинах и эфириуме, на них практически не поступали средства. Их текущие балансы равны нулю.

Основной кошелёк в биткоинах был зарегистрирован 21 мая 2023 года. На момент публикации материала его баланс составляет 0,00014 BTC. Это остаток от 0,86 ВТС, поступивших на кошелёк за всё время его существования. Их долларовый эквивалент в пересчёте по актуальному курсу равен $55,3 тыс.

Всего на кошелёк скидывали средства 175 раз. Большая часть транзакций — мелкие, по несколько долларов каждая. Суммы крупнее $100 приходили только с трёх кошельков, при этом 90% транзакций поступало с одного из них.

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Даты этих поступлений коррелируют с днями вылазок боевиков на территорию России и попыток атак в приграничных регионах осенью 2023 года и весной 2024-го. Однако и эти суммы относительно невелики. Так, в течение нескольких дней после вылазки террористов в Белгородскую область и попыток захватить приграничный райцентр Шебекино 22—23 мая 2023 года на счета РДК поступили платежи на 0,053 BTC ($1,4 тыс. на дату транзакции).

В следующем месяце, 4 июня 2023 года, РДК вновь совершил рейд на территорию области, попытавшись атаковать село Новая Таволжанка. После этого на счета экстремистской организации поступили средства на 0,128 BTC ($3,5 тыс. на дату транзакции).

12 марта 2024 года, после очередной террористической интервенции РДК в Белгородской области, на криптокошельки «корпуса» было зачислено 0,032 BTC ($2,3 тыс. на дату транзакции). По итогам трёх преступных рейдов основной кошелёк РДК пополнился на 0,21 BTC, что составляет около четверти от общей суммы, полученной террористами.

На остальных кошельках РДК — в валютах Binance Coin, Cardano, Solana, Monero и BUSD Stablecoin — находятся совсем незначительные средства, иногда около $1.

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Диверсии под ширмой

Столь малые суммы пожертвований на криптокошельки РДК свидетельствуют об отсутствии у организации серьёзной поддержки в обществе как на глобальном уровне, так и на региональном, отмечает председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. И причина очевидна — в интернете можно найти материалы, подтверждающие аргументы скептиков: «Русский добровольческий корпус» сотрудничает с наёмниками, многие из которых даже не знают русский язык.

«Все прекрасно понимают, что термин «русский» в названии РДК — это фикция, соединение находится на полном обеспечении киевского режима», — поясняет Медкович.

По словам эксперта, донаты, исчисляемые совокупно тысячами долларов и не возрастающие даже после громких вылазок РДК, «говорят лишь о том, что ни иностранцы, ни эмигрантская среда целей боевиков не разделяют».

По мнению Мендковича, анализ переводов в пользу РДК также косвенно подтверждает консолидацию российского общества по вопросу защиты суверенитета России. «Граждане России не поддерживают идеи коллаборационистских структур, сторонников крайне мало, отсюда и столь низкий уровень финансирования через пожертвования», — отметил политолог.

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Цифровые следы

Однако сбор донатов может быть эффективным мероприятием даже в том случае, если его финансовая целесообразность сомнительна, подчёркивает в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, под видом сбора средств зарубежные спонсоры РДК могут осуществлять вербовку лояльных — симпатизирующих террористам отслеживают с помощью транзакций. Живучесть мифа об анонимности переводов в криптовалюте работает в пользу таких вербовщиков, подчёркивает политолог.

«Сбор средств через якобы анонимные средства платежей с высокой долей вероятности будет использоваться как канал вербовки пособников террористов внутри России. Другое дело, что у РДК сейчас возможности скорее идут вниз, чем вверх. Но даже минимальные донаты позволяют поддерживать некое террористическое ядро, круг своих сторонников, сохранять у них чувство причастности к процессу. Россия при желании тоже могла бы использовать аналогичные методы для дестабилизации геополитических соперников», — говорит эксперт.

Мир криптовалют уже давно не является анонимным, добавляет в беседе с RT специалист по кибербезопасности Андрей Масалович, поясняя технические аспекты вывода средств с криптокошельков.

«Более того, при условии взаимодействия со спецслужбами этот мир полностью прозрачен. Если допустить, что западные криптоплощадки осуществляют такого рода взаимодействие, то становится очевидным: те, кто ими пользуются на территории России, таким образом предоставляют информацию о себе западным акторам», — заявил эксперт.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.