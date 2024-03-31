Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что в рядах «Русского добровольческого корпуса»* присутствуют украинские кадровые военнослужащие.

В своём Telegram-канале Симоньян опубликовала видео, на котором боевики РДК говорили на украинском языке перед атакой на Козинку в Белгородской области.

«Вот такой вот «Русский добровольческий корпус» — между собой общаются исключительно на мове. Потому что являются кадровыми украинскими военными», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС России полностью зачистили Козинку от остатков боевиков ВСУ.

Потери противника составили до 650 солдат на Белгородском направлении.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.