Маргарита Симоньян: боевики РДК говорили на украинском перед атакой на Козинку
В своём Telegram-канале Симоньян опубликовала видео, на котором боевики РДК говорили на украинском языке перед атакой на Козинку в Белгородской области.
«Вот такой вот «Русский добровольческий корпус» — между собой общаются исключительно на мове. Потому что являются кадровыми украинскими военными», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВС России полностью зачистили Козинку от остатков боевиков ВСУ.
Потери противника составили до 650 солдат на Белгородском направлении.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.