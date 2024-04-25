Украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году жаловалась на то, что ей нужно согласовывать решения сразу с «тремя начальниками», рассказал помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию.

«Украинская делегация говорила следующее: «Вот вам легко, у вас один начальник, а у нас три, поэтому, под чем бы мы тут ни подписались, надо ещё с двумя начальниками согласовать», — сказал в интервью «Россия 24» Мединский, слова которого приводит ТАСС.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия дал интервью телеканалу «1+1», в котором признал, что именно экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией. Он рассказал, что российская сторона была готова закончить конфликт, если Украина «возьмёт нейтралитет, как Финляндия», и даст обязательство не вступать в НАТО.

«Приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать», — сказал украинский депутат.

Как позднее отметил Владимир Мединский, в правительстве Украины признаются, что не принимают самостоятельных решений, Киев управляется извне.