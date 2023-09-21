«Все виновные понесут должное наказание»: Алиев извинился перед Путиным за гибель российских миротворцев

Все виновные в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе понесут должное наказание, сообщили в Кремле по итогам телефонного разговора между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Отмечается, что генпрокуратуры РФ и Азербайджана находятся в тесном контакте, будет проведено тщательное расследование. Также лидеры двух государств обсудили стартовавшие переговоры между представителями Баку и Степанакерта. В этой связи Путин акцентировал внимание на важности обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха.

В четверг, 21 сентября, по инициативе Баку состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, азербайджанский лидер принёс извинения и выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента.

«Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В связи с этим генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», — говорится в сообщении.

В то же время надёжный источник РИА Новости в одном из российских силовых ведомств сообщил, что первые подозреваемые в преступлении задержаны, к тому же отстранён от обязанностей командир корпуса Вооружённых сил Азербайджана, подчинённые которого виновны в гибели российских военнослужащих.

20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста РМК в районе населённого пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли.

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Переговоры Азербайджана и Нагорного Карабаха

Также Владимир Путин и Ильхам Алиев отметили важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК договорённостей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. Лидеры России и Азербайджана большое значение в этом контексте придают стартовавшим переговорам между представителями Баку и Степанакерта.

«Обсуждены первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами», — отметили в Кремле.

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Также главы государств условились активизировать работу на переговорном треке в русле трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020—2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.

Утром 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоялась встреча представителей властей Азербайджана и армянского населения Карабаха. На ней обсуждались вопросы реинтеграции армянского населения на основе Конституции и законов Азербайджана, заявил представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

«Думаем, что этот диалог может позитивно сказаться на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Две страны начали обсуждать мирный договор, который может положить конец десятилетиям кризиса и вражды», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, де-юре речь идёт о действиях Баку у себя на территории, поскольку Ереван официально признал Карабах частью Азербайджана.

В МИД РФ напомнили, что Армения в октябре 2022 и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза признала Карабах частью территории Азербайджана, что изменило основополагающие условия, при которых было подписано заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение российского миротворческого контингента.

20 сентября при посредничестве РМК была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий. Также в Минобороны РФ сообщили, что в ходе эвакуации мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов в расположение миротворческого контингента доставлены около 5 тыс. человек.

Между тем армянские СМИ сообщали, что в результате обстрелов Карабаха погибли не менее 200 человек, более 400 получили ранения.