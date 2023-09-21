Алиев принёс Путину извинения из-за гибели российских миротворцев в Карабахе
- РИА Новости
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Об этом говорится в заявлении Кремля.
Сообщается, что Алиев принёс глубокие соболезнования в связи с происшествием. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут наказание.
«В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», — сообщил Кремль.
Ранее в Минобороны России сообщили, что автомобиль с российскими миротворцами обстреляли из стрелкового оружия в Нагорном Карабахе, военнослужащие погибли.