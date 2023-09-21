Алиев принёс Путину извинения из-за гибели российских миротворцев в Карабахе

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным принёс извинения в связи с гибелью миротворцев России в Нагорном Карабахе и пообещал провести тщательное расследование.

Об этом говорится в заявлении Кремля.

Сообщается, что Алиев принёс глубокие соболезнования в связи с происшествием. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут наказание.

«В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», — сообщил Кремль.

Ранее в Минобороны России сообщили, что автомобиль с российскими миротворцами обстреляли из стрелкового оружия в Нагорном Карабахе, военнослужащие погибли.