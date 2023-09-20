Машину с российскими миротворцами обстреляли в Карабахе, военнослужащие погибли
- РИА Новости
- © Максим Блинов
Отмечается, что миротворцы возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населённого пункта Джанятаг.
«В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — говорится в заявлении.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.