Машину с российскими миротворцами обстреляли в Карабахе, военнослужащие погибли

Автомобиль с российскими миротворцами обстреляли из стрелкового оружия в Нагорном Карабахе, военнослужащие погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

РИА Новости

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Отмечается, что миротворцы возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населённого пункта Джанятаг. «В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — говорится в заявлении. Ранее в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.