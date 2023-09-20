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Машину с российскими миротворцами обстреляли в Карабахе, военнослужащие погибли

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RT
Автомобиль с российскими миротворцами обстреляли из стрелкового оружия в Нагорном Карабахе, военнослужащие погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Машину с российскими миротворцами обстреляли в Карабахе, военнослужащие погибли
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Отмечается, что миротворцы возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населённого пункта Джанятаг.

«В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — говорится в заявлении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

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