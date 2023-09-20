МО России заявило о договорённости о прекращении боевых действий в Карабахе

В Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

Как заявляет ведомство в своём Telegram-канале, достигнута договорённость о «полном прекращении боевых действий».

В министерстве уточнили, что реализация договорённостей будет осуществлена при посредничестве российских миротворцев.

Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что достигнута договорённость о приостановлении «антитеррористических» мероприятий в Нагорном Карабахе 20 сентября в 13:00 (12:00 мск).