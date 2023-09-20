МО России заявило о договорённости о прекращении боевых действий в Карабахе
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Как заявляет ведомство в своём Telegram-канале, достигнута договорённость о «полном прекращении боевых действий».
В министерстве уточнили, что реализация договорённостей будет осуществлена при посредничестве российских миротворцев.
Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.
В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что достигнута договорённость о приостановлении «антитеррористических» мероприятий в Нагорном Карабахе 20 сентября в 13:00 (12:00 мск).